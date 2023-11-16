مروان عطية: السفر لمواجهة سيراليون سيرهق مصر ولكن

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر - مروان عطية

أبدى مروان عطية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر سعادته بفوز الفراعنة الكبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عطية في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا في قمة تركيزنا وحضرنا جيدا للمباراة وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأضاف "الأجواء رائعة وكان اللاعبون يريدون تسجيل المزيد. نريد حسم الصعود مبكرا والمباراة بالنسبة لنا صفحة تم إغلاقها".

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وتابع "التركيز الآن على مواجهة سيراليون المقبلة في ليبيريا يوم الأحد".

واختتم "بالتأكيد ساعات السفر ستسبب إرهاقا ولكن اللاعبون لديهم الخبرات والتجارب وبإذن الله سنعود بالفوز".

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

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