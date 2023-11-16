قائمة 11 سوبر هاتريك بتاريخ منتخب مصر.. أولهم منذ 70 عاما وأكثرهم في نوفمبر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يسعد كل لاعب حين يسجل هدفا بقميص بلاده، وتتضاعف الفرحة إن سجل هدفين في مباراة واحدة، فما بالك إن سجل ثلاثية أو رباعية، بل وخماسية وسداسية في بعض الحالات.

محمد صلاح سجل أربعة أهداف بقميص منتخب مصر لأول مرة في نفس اللقاء اليوم الخميس أمام جيبوتي، لتكون هي المرة الـ11 التي يسجل فيها لاعبي المنتخب "سوبر هاتريك" بقميص منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2026.

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مصطفى رياض وعلي خلال سجل كل منهما 6 أهداف في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية وتنزانيا على الترتيب، فيما سجل السيد الضظوي 5 أهداف ضد النرويج، وبدوي عبد الفتاح 5 أهداف ضد السعودية، وحسن الشاذلي 5 أهداف ضد اليمن.

السوبر هاتريك الأول للاعب من منتخب مصر كان في 1 أغسطس 1953 باسم محمد العطار "الديبة" أسطورة الاتحاد السكندري ضد فلسطين في دورة الألعاب العربية، أي قبل 70 عاما.

ومن باب الصدفة، فكانت 5 مرات بين 11 مرة التي سجل فيها لاعبو منتخب مصر "سوبر هاتريك" في شهر نوفمبر تحديدا مثل حالة اليوم أمام جيبوتي.

FilGoal.com يستعرض لكم قائمة لـ 11 مرة سجل فيها لاعبو منتخب مصر 4 أهداف في مباراة واحدة تاريخيا.

-محمد العطار "الديبة" ضد فلسطين (دورة الألعاب العربية) - 1 أغسطس 1953

-السيد الضظوي ضد ليبيا (دورة الألعاب العربية) - 6 أغسطس 1953

-محمد العطار "الديبة" ضد إثيوبيا (كأس أمم إفريقيا) – 16 فبراير 1957

-بدوي عبد الفتاح ضد لاوس (بطولة إندونيسيا الودية للدول الناشئة) – 15 نوفمبر 1963 – مصر حققت أكبر فوز بتاريخها في تلك المباراة بنتيجة 15-0

-عبده نصحي ضد لاوس (بطولة إندونيسيا الودية) – 15 نوفمبر 1963 - مصر حققت أكبر فوز بتاريخها في تلك المباراة بنتيجة 15-0

-حسن الشاذلي ضد نيجيريا (كأس أمم إفريقيا) – 24 نوفمبر 1963

محمد صديق "شحتة" ضد أوغندا (تصفيات أولمبياد طوكيو) – 9 أكتوبر 1963

-مصطفى رياض ضد اليمن (دورة الألعاب العربية) – 3 سبتمبر 1965

-أحمد بلال ضد مدغشقر (تصفيات أمم إفريقيا) – 20 يونيو 2003

-عماد متعب ضد السودان (دورة الألعاب العربية) – 16 نوفمبر 2007

-محمد صلاح ضد جيبوتي (تصفيات كأس العالم) – 16 نوفمبر 2023

تصفيات كأس العالم منتخب مصر جيبوتي محمد صلاح
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