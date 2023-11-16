حازم إمام: صلاح قائد وقدوة وهذا دوره الأهم مع اللاعبين

أبدى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سعادته بفوز مصر الكبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال حازم إمام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة جيدة للغاية. سجلنا 6 أهداف وأهدرنا مثلهم".

وأضاف "المهم أن يستمر ذلك أمام سيراليون وأشكر الجماهير على الدعم المستمر".

وعن تألق محمد صلاح قال: "إنه يأتي هنا ليعمل بكل جدية ويريد تحقيق كل شيء، فهو قائد وقدوة ويحفز اللاعبين".

واختتم "أود أن أشكر كل اللاعبين على الروح الطيبة في المعسكر. الكل يعمل بلا مشاكل سواء كان يلعب أو لا ونتمنى استمرار هذه الأجواء".

video:1

المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.