انفجار صلاح وعلامة فيتوريا الكاملة.. 11 رقما من فوز مصر الساحق على جيبوتي

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح الرابع ضد جيبوتي

فوز ساحق حققه منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب مصر: محمد صلاح (سوبر هاتريك) ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت في هذه المباراة:

- أول سوبر هاتريك لـ محمد صلاح رفقة منتخب مصر تاريخيا.

- أول سوبر هاتريك للاعب رفقة منتخب مصر منذ سوبر هاتريك عماد متعب ضد السودان في 2007 بدورة الألعاب العربية.

- أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا.

- أكبر فوز لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا متخطيا نتيجة الفوز على مالاوي برباعية.

- حافظ روي فيتوريا على سجل 100% انتصارات في مبارياته الرسمية مع منتخب مصر. 5 مباريات = 5 انتصارات.

- يعد هذا الفوز هو ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم تاريخيا بعد الفوز على ناميبيا 8-2 في 2001 وعلى فلسطين 7-1 في 1934.

- أصبح منتخب جيبوتي هو ثاني أكثر منتخب يسجل محمد صلاح في مرماه بقميص مصر بتسجيله 4 أهداف. الأكثر هو النيجر التي استقبلت 5 أهداف.

- واصل محمد صلاح والنني صراعهما كأكثر لاعبين خاضا مباريات بقميص منتخب مصر من الجيل الحالي. النني أكمل 93 مباراة دولية، فيما وصل صلاح لمباراته الـ92 دوليا.

- صنع أحمد فتوح هدفين في لقاء واحد لأول مرة بقميص منتخب مصر بمباراته الـ25 دوليا. قبل تلك المباراة، صنع هدفا واحدا فقط دوليا.

- سجل أحمد سامي مشاركته الدولية الأولى رفقة منتخب مصر بعمر 31 عاما.

- أكمل محمد عبد المنعم مباراته الدولية الـ20 بقميص منتخب مصر.

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