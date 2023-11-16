تصفيات كأس العالم - انتصارات ساحقة من السعودية وقطر والإمارات.. وسوريا تجتاز كوريا مع كوبر

سحق منتخب السعودية ضيفه باكستان بأربعة أهداف دون رد في أولى جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

سجل رباعية الأخير صالح الشهري "هدفين" في الدقيقتين 6 و48، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 91، وعبد الله رديف في الدقيقة 96.

بذلك يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة بـ 3 نقاط، ويليه الأردن وطاجيكستان بنقطة لكل منهما.

وانفجر منتخب قطر في وجه ضيفه منتخب أفغانستان بفوز ساحق بنتيجة 8-1.

البداية أتت من حسن الهيدوس في الدقيقة 11، وتعادل أمير الدين شريفي في الدقيقة 13، وكان ذلك ظهور أفغانستان الأخير في المباراة.

استرد المعز علي التقدم في الدقيقة 15، وأتبعه مصطفى مشعل بالثالث في الدقيقة 18، ثم عاد المعز بالرابع في الدقيقة 26، ثم الخامس في الدقيقة 33، والسادس في 45+3 ليكمل السوبر هاتريك.

السحق استمر بالسابع من أحمد علاء في الدقيقة 53 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 94 اختتم تميم عبد الله الحفل بثامن الأهداف.

في المجموعة ذاتها خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهند بهدف دون رد سجله مانفير سينج في الدقيقة 76.

بذلك تتصدر قطر المجموعة الأولى بـ 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الهند، يليهما الكويت وأفغانستان بلا نقاط.

وحقق منتخب الإمارات فوزا عريضا على نيبال بأربعة أهداف دون رد، سجلهم خليفة الحمادي في الدقيقة 11 وعلي مبخوت "هدفين" في الدقيقتين 36 و44 وفابيو ليما في الدقيقة 45+1.

وبقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر السابق، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى أيضا، فاز منتخب سوريا على كوريا الشمالية بهدف دون رد سجله عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

الفوز رفع رصيد سوريا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن اليابان التي سحقت ميانمار 5-0 في المجموعة الثانية.

بذلك يتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثامنة التي تضم البحرين واليمن أيضا في مباراتهما الجارية الآن.

وسحق منتخب العراق ضيفه منتخب إندونيسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المجموعة السادسة.

وسحق منتخب عمان ضيفه تايوان بثلاثة أهداف دون رد ليتصدر المجموعة الرابعة.

بينما تعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في المجموعة التاسعة.