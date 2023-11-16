محمد صلاح: النتيجة أهم من الرباعية.. وهذه رسالتي لجماهير مصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

تحية محمد صلاح لجمهور منتخب مصر بعد الفوز على جيبوتي

أبدى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول سعادته بفوز الفراعنة الساحق على جيبوتي بستة أهداف دون رد في مستهل تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2026.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على النتيجة. قدمنا أداء جيدا وحققنا نتيجة مهمة. دائما حين لا تصعد الفرق الكبيرة إلى كأس العالم تكون المباريات الصغيرة السبب، أو لا أريد قول المباريات الصغيرة بل المباريات الأولى في التصفيات".

وأضاف "فريق جيبوتي كان في قمة تركيزه ولكن تمكننا من اختراق دفاعاته بشكل جيد".

وعن أرقامه الشخصية في المباراة قال: "النتيجة أهم. لعبنا بشكل جيد وسجلنا كثيرا وبالتأكيد سعيد بالأهداف الأربعة ولكن المهم هو الفوز".

أما عن بطولة أمم إفريقيا قال صلاح: "في البطولة الماضية لم نكن موفقين. الآن معنا مدرب جديد ونسير معه بشكل جيد وفزنا بمعظم المباريات، وبإذن الله يستمر الأداء والنتائج على هذا الطريق خلال البطولة".

وعن الوصول لـ 200 هدف مع الأندية الإنجليزية قال صلاح: "بالتأكيد سعيد بتسجيل هذا الرقم في إنجلترا فهذا يعني أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وبالتالي يمنح الأمل للناس".

أما عن علاقة صلاح باللاعبين كقائد للمنتخب قال: "اللاعبون بالنسبة لي إخوتي الصغار وبينهم من هو أكبر مني سنا بعض الشيء بالطبع. العديد منهم نعرف بعضنا البعض منذ سنوات وتجمعنا علاقة جيدة".

وأخيرا وجه صلاح رسالة للجماهير قائلا: "ربما لم يكن شكل المنتخب هو الأفضل أحيانا ولكن أتمنى أن تعود القاعدة الجماهيرية وراء المنتخب مرة أخرى في كل المباريات".

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

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