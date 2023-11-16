سوبر صلاح يقود السداسية.. منتخب مصر يسحق جيبوتي في بداية تصفيات كأس العالم

سحق منتخب مصر نظيره جيبوتي بنتيجة 6-0 في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل أهداف منتخب مصر: محمد صلاح (سوبر هاتريك) ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

ويعد ذلك ثالث أكبر فوز لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ناميبيا بنتيجة 8-2 في تصفيات 2002 وفلسطين 7-1 في 1934.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في الجولة المقبلة في لقاء سيقام في ليبيريا يوم الأحد المقبل.

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

التشكيل

ظهر أحمد سامي في أول مباراة رسمية له بقميص منتخب مصر، كما دفع روي فيتوريا المدير الفني بـ أحمد فتوح مركز الظهير الأيسر.

واعتمد منتخب جيبوتي على 8 لاعبين في تشكيله الأساسي من فريق أرتا سولار.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بكل قوة بحثا عن هدف مبكر، وفي الدقيقة الثانية أطلق عمر مرموش تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الرابعة أهدر النني فرصة الهدف الأول بتسديدة من داخل المنطقة تحولت لركنية بعدما حاول استغلال التخبط الدفاعي.

ومنع الحارس تصويبة قوية من مصطفى محمد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5.

وبعد 7 دقائق مرت تسديدة محمد صلاح أعلى العارضة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أدان وارساما بعد تدخل قوي على محمد صلاح في منتصف الملعب في الدقيقة 12.

وأخيرا اهتزت الشباك بعد الهجمات المصرية بعدما حوّل محمد صلاح عرضية مصطفى محمد في الشباك في الدقيقة 18.

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الهدف الثالث للمنتخب المصري...

محمد صلاح يصل إلى الهاتريك 🔥🥵⚽



مصر 3 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/zCQi5TJHI7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وتحصل عمر كمال على ركلة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التالية، انبرى محمد صلاح وسدد بكل قوة في منتصف المرمى معززا من تقدم المنتخب الوطني.

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هدأ أداء منتخب مصر بعد الثنائية وفي الدقيقة 39 تحصل مروان عطية على بطاقة صفراء أولى لمنتخب مصر.

وانفرد صلاح وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد على الطائر لكن الحارس أبعد كرته لركنية في الدقيقة 43، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

أجرى روي فيتوريا تغييرا بمشاركة علي جبر بدلا من محمد عبد المنعم.

على عكس الشوط الأول بدأ منتخب مصر الشوط الثاني بشكل أسرع وسجل مبكرا في الدقيقة 48 بعد تمريرة من مصطفى محمد لمرموش الذي مهد الكرة لفتوح بتمريرة قصيرة، وأرسل الأخير عرضية أودعها صلاح بسهولة في الشباك.

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محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽



مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

مباشرة بعد عودة اللقاء أهدر مصطفى محمد انفرادا صريحا بالحارس بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 53 انفرد صلاح بعد بينية للنني لكنه فضل التصويب بقوة وعلت كرته العارضة.

ثم منعت العارضة تسديدة قوية من مصطفى محمد في الدقيقة 56.

وأهدر زيزو فرصتين بتسديدة أولى أبعدها الحارس لركنية، وأخرى مرت بجوار القائم الأيمن بعد مراوغة للمدافع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقتين 59 و61.

فيتوريا أجرى تغييرين بمشاركة حمدي فتحي وتريزيجيه بدلا من مروان عطية وزيزو.

وعزز صلاح من تقدم منتخب مصر وسجل السوبر هاتريك الأول له في مسيرته مع منتخب مصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

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السوبر هاتريك 🤯⚽🔥

محمد صلاح يسجل الهدف الرابع للمنتخب المصري..



مصر 4 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/8fYrRbI53Q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس للمنتخب من متابعة لتسديدة تريزيجيه في الشباك في الدقيقة 72.

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مصطفى محمد يضيف الهدف الخامس للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 5 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/j8CNRzfHw8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ثم خرج مصطفى وعوضه محمد شريف في الدقيقة التالية، وأخيرا دفع فيتوريا بمصطفى فتحي بدلا من مرموش في الدقيقة 80.

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محمود ترييزيجيه يسجل سادس الأهداف للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 6 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/dneEWvIQLa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

واختتم تريزيجيه سجل أهداف منتخب مصر بالهدف السادس بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89 معلنا بداية اللقاء بقوة.