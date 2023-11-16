تريزيجيه يزاحم مصطفى محمد.. وفيتوريا يتساوى مع أجيري

سجل محمود حسن تريزيجيه سادس أهداف منتخب مصر أمام جيبوتي في مباراة الجولة لتصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح أول 4 أهداف في الدقائق 18 و21 و48 و69.

بينما أضاف مصطفى محمد الخامس في الدقيقة 72.

أما هدف تريزيجيه فأتى في الدقيقة 89، وهو هدفه رقم 12 مع منتخب مصر.

الهدف هو الرابع لجناح طرابزون سبور التركي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع الفراعنة.

وبذلك تساوى تريزيجيه مع مصطفى محمد في المركز الثاني لهدافي المنتخب مع فيتوريا بـ 4 أهداف لكل منهما.

المركز الأول من نصيب صلاح الذي كان يملك 4 أهداف قبل هذه المباراة، فوصل إلى 8 في الصدارة.

وبذلك بات فيتوريا أكثر مدرب سجل تريزيجيه تحت قيادته، بالتساوي مع المكسيكي خافيير أجيري الذي سجل معه 4 أهداف أيضا.

بقية أهداف تريزيجيه أتت بواقع هدفين مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهدف مع كل من حسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش.

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محمود ترييزيجيه يسجل سادس الأهداف للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 6 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/dneEWvIQLa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

أما هدف مصطفى محمد الخامس لمصر، كان الثامن له دوليا مع المنتخب.

وهو هدفه الأول منذ مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو 2023، حيث خاض بعدها 4 مباريات دون تسجيل أمام إثيوبيا وتونس وزامبيا والجزائر.

وهو الهدف الرابع لمصطفى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وبذلك يصبح مصطفى ثاني الهدافين تحت قيادة فيتوريا، بعد محمد صلاح الذي وصل إلى 8 أهداف.

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مصطفى محمد يضيف الهدف الخامس للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 5 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/j8CNRzfHw8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وبذلك سجل صلاح أول سوبر هاتريك في تاريخه الدولي، بعد أن أكمل ثاني هاتريك له مع منتخب مصر.

وهو الهاتريك الأول منذ ثلاثيته في شباك زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة بفوز مصر 4-2.

وفي مسيرته بصورة عامة سجل صلاح السوبر هاتريك الثاني في تاريخه على الإطلاق على مستوى الأندية والمنتخبات، بعد رباعيته مع ليفربول في شباك واتفورد يوم 17 مارس 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 53 في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

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ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي مصر في تصفيات كأس العالم، برصيد 15 هدفا، ليتخطى محمد أبو تريكة الذي سجل 14.

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محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽



مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

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الهدف الثالث للمنتخب المصري...

محمد صلاح يصل إلى الهاتريك 🔥🥵⚽



مصر 3 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/zCQi5TJHI7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

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