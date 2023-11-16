ثاني الهدافين مع فيتوريا.. مصطفى محمد يكسر صيامه مع منتخب مصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

واصل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مهرجان الأهداف المصري في شباك جيبوتي خلال الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 72، وخرج بعده مباشرة ليأتي محمد شريف بدلا منه.

وسجل محمد صلاح أول 4 أهداف في الدقائق 18 و21 و48 و69.

أخبار متعلقة:
إنجاز فريد للمرة الأولى.. صلاح يواصل انفجاره أمام جيبوتي وينفرد بصدارة التصفيات لأول مرة منذ 10 سنوات.. صلاح يسجل هاتريك مع مصر ويعادل أبو تريكة تصفيات كأس العالم - العراق يسحق إندونيسيا.. وفوز كبير لـ عمان على تايوان تكرارا لما حدث في 2013.. المغرب يتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 17 عاما

هدف مصطفى محمد كان الثامن له دوليا مع منتخب مصر.

وهو هدفه الأول منذ مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو 2023، حيث خاض بعدها 4 مباريات دون تسجيل أمام إثيوبيا وتونس وزامبيا والجزائر.

وهو الهدف الرابع لمصطفى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وبذلك يصبح مصطفى ثاني الهدافين تحت قيادة فيتوريا، بعد محمد صلاح الذي وصل إلى 8 أهداف.

وبذلك سجل صلاح أول سوبر هاتريك في تاريخه الدولي، بعد أن أكمل ثاني هاتريك له مع منتخب مصر.

وهو الهاتريك الأول منذ ثلاثيته في شباك زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة بفوز مصر 4-2.

وفي مسيرته بصورة عامة سجل صلاح السوبر هاتريك الثاني في تاريخه على الإطلاق على مستوى الأندية والمنتخبات، بعد رباعيته مع ليفربول في شباك واتفورد يوم 17 مارس 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 53 في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي مصر في تصفيات كأس العالم، برصيد 15 هدفا، ليتخطى محمد أبو تريكة الذي سجل 14.

وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

مصطفى محمد تصفيات كأس العالم منتخب مصر جيبوتي
نرشح لكم
سوبر صلاح يقود السداسية.. منتخب مصر يسحق جيبوتي في بداية تصفيات كأس العالم تريزيجيه يزاحم مصطفى محمد.. وفيتوريا يتساوى مع أجيري إنجاز فريد للمرة الأولى.. صلاح يواصل انفجاره أمام جيبوتي وينفرد بصدارة التصفيات لأول مرة منذ 10 سنوات.. صلاح يسجل هاتريك مع مصر ويعادل أبو تريكة كسر الـ 50 ويطارد أبو تريكة.. أرقام من ثنائية صلاح مع مصر أمام جيبوتي انتهت تصفيات كأس العالم 2026 - مصر (6) (0) جيبوتي.. بداية المشوار بسداسية تشكيل مصر - سامي يخوض المباراة الدولية الأولى.. وفتوح أساسي ضد جيبوتي مواعيد مباريات الخميس 16 نوفمبر.. مصر في تصفيات المونديال
أخر الأخبار
سوبر صلاح يقود السداسية.. منتخب مصر يسحق جيبوتي في بداية تصفيات كأس العالم 3 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه يزاحم مصطفى محمد.. وفيتوريا يتساوى مع أجيري 11 دقيقة | منتخب مصر
ثاني الهدافين مع فيتوريا.. مصطفى محمد يكسر صيامه مع منتخب مصر 27 دقيقة | منتخب مصر
إنجاز فريد للمرة الأولى.. صلاح يواصل انفجاره أمام جيبوتي وينفرد بصدارة التصفيات 36 دقيقة | منتخب مصر
لأول مرة منذ 10 سنوات.. صلاح يسجل هاتريك مع مصر ويعادل أبو تريكة 54 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - العراق يسحق إندونيسيا.. وفوز كبير لـ عمان على تايوان ساعة | الوطن العربي
كسر الـ 50 ويطارد أبو تريكة.. أرقام من ثنائية صلاح مع مصر أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - منتخب فلسطين يتعادل مع لبنان.. والصدارة أسترالية ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة