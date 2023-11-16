ثاني الهدافين مع فيتوريا.. مصطفى محمد يكسر صيامه مع منتخب مصر

واصل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مهرجان الأهداف المصري في شباك جيبوتي خلال الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 72، وخرج بعده مباشرة ليأتي محمد شريف بدلا منه.

وسجل محمد صلاح أول 4 أهداف في الدقائق 18 و21 و48 و69.

هدف مصطفى محمد كان الثامن له دوليا مع منتخب مصر.

video:5

مصطفى محمد يضيف الهدف الخامس للمنتخب المصري 🔥⚽



مصر 5 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/j8CNRzfHw8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وهو هدفه الأول منذ مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو 2023، حيث خاض بعدها 4 مباريات دون تسجيل أمام إثيوبيا وتونس وزامبيا والجزائر.

وهو الهدف الرابع لمصطفى تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وبذلك يصبح مصطفى ثاني الهدافين تحت قيادة فيتوريا، بعد محمد صلاح الذي وصل إلى 8 أهداف.

وبذلك سجل صلاح أول سوبر هاتريك في تاريخه الدولي، بعد أن أكمل ثاني هاتريك له مع منتخب مصر.

وهو الهاتريك الأول منذ ثلاثيته في شباك زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة بفوز مصر 4-2.

وفي مسيرته بصورة عامة سجل صلاح السوبر هاتريك الثاني في تاريخه على الإطلاق على مستوى الأندية والمنتخبات، بعد رباعيته مع ليفربول في شباك واتفورد يوم 17 مارس 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 53 في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

video:1

ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي مصر في تصفيات كأس العالم، برصيد 15 هدفا، ليتخطى محمد أبو تريكة الذي سجل 14.

video:2

محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽



مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

video:3

الهدف الثالث للمنتخب المصري...

محمد صلاح يصل إلى الهاتريك 🔥🥵⚽



مصر 3 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/zCQi5TJHI7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

video:4