إنجاز فريد للمرة الأولى.. صلاح يواصل انفجاره أمام جيبوتي وينفرد بصدارة التصفيات

واصل محمد صلاح تألقه أمام جيبوتي مسجلا 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مباراة الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2026.

وسجل صلاح أهدافه الأربعة في الدقائق 18 و21 "ركلة جزاء" و48 و69.

وبذلك سجل صلاح أول سوبر هاتريك في تاريخه الدولي، بعد أن أكمل ثاني هاتريك له مع منتخب مصر.

وهو الهاتريك الأول منذ ثلاثيته في شباك زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة بفوز مصر 4-2.

وفي مسيرته بصورة عامة سجل صلاح السوبر هاتريك الثاني في تاريخه على الإطلاق على مستوى الأندية والمنتخبات، بعد رباعيته مع ليفربول في شباك واتفورد يوم 17 مارس 2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو أول سوبر هاتريك في تاريخ منتخب مصر بعد رباعية عماد متعب أمام السودان في كأس العرب 2007.

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 53 في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

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ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، انفرد محمد صلاح بصدارة هدافي مصر في تصفيات كأس العالم، برصيد 15 هدفا، ليتخطى محمد أبو تريكة الذي سجل 14.

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محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽



مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

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الهدف الثالث للمنتخب المصري...

محمد صلاح يصل إلى الهاتريك 🔥🥵⚽



مصر 3 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/zCQi5TJHI7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

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