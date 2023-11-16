لأول مرة منذ 10 سنوات.. صلاح يسجل هاتريك مع مصر ويعادل أبو تريكة

أكمل محمد صلاح "هاتريك" بتسجيله لـ 3 أهداف في شباك جيبوتي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة في الدقائق 18 و21 "ركلة جزاء" و48.

وبذلك سجل صلاح ثاني هاتريك له مع منتخب مصر.

وهو الهاتريك الأول منذ ثلاثيته في شباك زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة بفوز مصر 4-2.

الهدف الثالث كان من صناعة أحمد فتوح، وهو ثاني هدف يصنعه مع المنتخب، بعد الأول أمام ليبيا في 2021.

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 52 في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، تساوى محمد صلاح مع محمد أبو تريكة في صدارة هدافي مصر بتصفيات كأس العالم، برصيد 14 هدفا لكل منهما.

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وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

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محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽



مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

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