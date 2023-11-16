تصفيات كأس العالم - العراق يسحق إندونيسيا.. وفوز كبير لـ عمان على تايوان

سحق منتخب العراق ضيفه منتخب إندونيسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في أولى جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم العراق بهدف بشار رسن في الدقيقة 20، وعزز تفوقه بهدف عكسي من جوردي أمات في الدقيقة 35.

قلص منتخب إندونيسيا الفارق بهدف شايني باتنياما في الدقيقة 45+3، ولكن التفوق العراقي استمر بالثالث من أسامة رشيد في الدقيقة 61.

وأضاف أمين يوسف الهدف الرابع في الدقيقة 81، ثم اختتم علي الزبيدي الخماسية في الدقيقة 89.

بذلك رفع منتخب العراق رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن فييتنام التي تغلبت على الفلبين بهدفين دون رد.

أهداف المباراة | #العراق 5 - 1 #اندونيسيا التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#العراق_اندونيسيا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/9QGKbpXRn1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

وسحق منتخب عمان ضيفه تايوان بثلاثة أهداف دون رد سجلها عمر المالكي في الدقيقة 17 وأحمد الكعبي في الدقيقة 41 ومعتز عبد ربه في الدقيقة 93.

عمان تصدرت المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ماليزيا التي هزمت قيرغيزستان 4-3.

بينما تعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في المجموعة التاسعة.

وتعادل منتخب الأردن مع مضيفه طاجيكستان بهدف لكل فريق في المجموعة السابعة، التي تشهد مواجهة السعودية وباكستان.

ويلعب منتخب الإمارات مع نيبال في المجموعة الثامنة التي تشهد مواجهة عربية خالصة بين البحرين واليمن.

كما يلعب منتخب قطر مع أفغانستان في المجموعة الأولى، وكذلك الكويت مع الهند.

ويلتقي المنتخب السوري مع كوريا الشمالية في المجموعة الثانية التي تضم أيضا اليابان وميانمار.