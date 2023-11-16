كسر الـ 50 ويطارد أبو تريكة.. أرقام من ثنائية صلاح مع مصر أمام جيبوتي

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تقدم منتخب مصر على جيبوتي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك بفضل ثنائية سجلها محمد صلاح في الدقيقتين 18 و21 "من ركلة جزاء".

ووصل صلاح إلى هدفه الدولي رقم 50، ثم أتبعه بالـ 51 أيضا في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

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الهداف التاريخي لا يزال حسام حسن برصيد 68 هدفا.

ويملك صلاح هدفين آخرين أمام سوازيلاند "إسواتيني حاليا" في 2013 خلال فوز مصر 10-0، ولكن الهدفان خارج الحسابات لأن المباراة لا تعتبر دولية بسبب

وجود حكم مصري وتخطي عدد التغييرات للحد المسموح به.

أما في تصفيات كأس العالم، أصبح محمد صلاح ثاني هدافي مصر برصيد 13 هدفا، متخطيا عمرو زكي (12).

المركز الأول لا يزال من نصيب محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفا، ويحتاج صلاح لهدف حتى يعادله، وهدفين ليتخطاه.

وعلى صعيد عدد المباريات لعب صلاح مباراته رقم 22 ليحتل المركز السابع بين لاعبي مصر، ويطارد حسام حسن السادس برصيد 23 مباراة.

الصدارة لا تزال مع العميد أحمد حسن برصيد 36 مباراة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى مع جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو.

مباراة مصر التالية ستكون ضد سيراليون يوم الأحد في ليبيريا.

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