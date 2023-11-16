تصفيات كأس العالم - منتخب فلسطين يتعادل مع لبنان.. والصدارة أسترالية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

تعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في أولى جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وأقيمت المباراة في الإمارات العربية المتحدة، على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة التاسعة بفوز ساحق على بنجلادش 7-0.

على الجانب الآخر تعادل منتخب الأردن مع مضيفه طاجيكستان بهدف لكل فريق.

تقدم صاحب الأرض بهدف شهروم سامييف في الدقيقة 89، وتعادل النشامى بهدف يزن النعيمات في الدقيقة 93.

النقطة الأولى للفريقين أتت في المجموعة السابعة، التي تنتظر لقاء السعودية مع باكستان مساء اليوم.

ويلعب منتخب العراق مع إندونيسيا في المجموعة السادسة.

كما يلعب منتخب قطر مع أفغانستان في المجموعة الأولى، وكذلك الكويت مع الهند.

ويلعب منتخب الإمارات مع نيبال في المجموعة الثامنة التي تشهد مواجهة عربية خالصة بين البحرين واليمن.

أما عمان فتلعب مع تايوان "تايبيه الصينية" في المجموعة الرابعة.

ويلتقي المنتخب السوري مع كوريا الشمالية في المجموعة الثانية التي تضم أيضا اليابان وميانمار.

تصفيات كأس آسيا منتخب فلسطين منتخب الأردن
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