انتهت تصفيات كأس العالم 2026 - مصر (6) (0) جيبوتي.. بداية المشوار بسداسية

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح الثالث ضد جيبوتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وجيبوتي في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة الأولى لمنتخب مصر في استاد القاهرة.

وبدأت المجموعة بتعادل سلبي بين سيراليون وإثيوبيا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 89: تريزيجيه يسجل الهدف السادس بتسديدة يسارية على يسار الحارس

ق 80: مشاركة مصطفى فتحي بدلا من مرموش

ق 73: مشاركة محمد شريف بدلا من مصطفى محمد

ق 72: جوووول الخاااامس.. مصطفى محمد يتابع تسديدة تريزيجية في الشباك.

ق 68: جوووول سوبر هاتريك صلاح بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 61: تغيير ثاني لمنتخب مصر.. مشاركة حمدي فتحي وتريزيجيه بدلا من مروان عطية وزيزو

ق 59: زيزو يراوغ بسهولة ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم

ق 56: الحارس يمنع تسديدة زيزو بعد تمريرة بالكعب من صلاح

ق 56: العارضة تمنع صاروخية مصطفى محمد

ق 53: صلاح ينفرد بعد بينية النني ويسدد كرة قوية أعلى العارضة

ق 49: مصطفى محمد ينفرد ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر

ق 48: جوووول هااااتريك صلاح بقميص منتخب مصر بعد عرضية من فتوح

ق 46: تغيير أول بمشاركة علي جبر بدلا من محمد عبد المنعم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: صلاح يهدر الهاتريك والحارس يحولها لركنية

ق 39: بطاقة صفراء لمروان عطية بعد تدخل قوي على لاعب جيبوتي

ق 21: جووول الثااني.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء

ق 19: ركلة جزاء يتحصل عليها عمر كمال

ق 17: جوووول أوووول.. محمد صلاح يسجل الأول بعد عرضية من مصطفى محمد.

ق 13: بطاقة صفراء للاعب آدان وارساما لاعب جيبوتي بعد تدخل قوي على صلاح

ق 12: تسديدة على الطائر من صلاح تمر أعلى العارضة

ق 5: الحارس يتصدى لتسديدة قوية من مصطفى محمد

ق 4: فرصة جديد مهدرة من النني والدفاع يحولها لركنية.

ق 2: مرموش يتوغل من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية تمر بجوار القائم دون خطورة

بداية اللقاء

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