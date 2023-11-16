استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بيراميدز يتعادل مع إنبي وديا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 17:19

كتب : FilGoal

بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز وإنبي الودية في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على استاد بتروسبورت وانتهت بالتعادل 1-1.

تقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - قرار جديد من بيراميدز قبل انطلاق دور المجموعات بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي معتمد جمال: لهذا السبب أغمضت عيني في ركلات الترجيح ضد بيراميدز

وأدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني الحارس أحمد ميهوب وعبد الله السعيد وكريم الطيب ومحمد الشيبي وعبد الرحمن صميدة.

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز الدوري المصري إنبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل مصر - سامي يخوض المباراة الدولية الأولى.. وفتوح أساسي ضد جيبوتي تشكيل جيبوتي - ثمانية أساسيين من أرتا سولار أمام منتخب مصر المحكمة الرياضية تخاطب اتحاد الكرة برفض دعوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلي بإفريقيا الأهلي يشارك بقافلة دعم لـ غزة مكونة من شاحنات تحمل مواد غذائية فرج عامر يكشف موقف سموحة من ضم موديست وكريستو.. وعرض من مارسيليا مدرب أبو سليم الليبي: لم أقل أننا سنفوز على الزمالك ذهابا وإيابا مواعيد مباريات الخميس 16 نوفمبر.. مصر في تصفيات المونديال مؤتمر علي ماهر: مروان حمدي مستبعد.. ولست راضيا عن وضع الفريق والمستوى
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم 2026 - مصر تواجه جيبوتي في بداية المشوار 6 دقيقة | منتخب مصر
استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بيراميدز يتعادل مع إنبي وديا 17 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - منتخب موزمبيق ينجو أمام بوتسوانا ويحصد أول ثلاث نقاط 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - محمد جودة مديرا فنيا للنجوم 29 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل مصر - سامي يخوض المباراة الدولية الأولى.. وفتوح أساسي ضد جيبوتي 52 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل جيبوتي - ثمانية أساسيين من أرتا سولار أمام منتخب مصر 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر تصفيات آسيا - فلسطين (0) - (0) لبنان.. بداية الشوط الثاني ساعة | الوطن العربي
وكيل جوندوجان يكشف حقيقة اقترابه من جالاتاسراي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة