دوري المحترفين - محمد جودة مديرا فنيا للنجوم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 17:07

كتب : رضا السنباطي

محمد جودة يتولى تدريب النجوم

أتم نادي النجوم أحد أندية دوري المحترفين اتفاقه مع محمد جودة نجم الأهلي السابق لتدريب الفريق.

وأعلن نادي النجوم تعيين محمد جودة مديرا فنيا للفريق خلفا لنادر السيد.

وبدأ النجوم الموسم الحالي مع سعيد عبد العزيز ثم نادر السيد ثم شاكر عبد العال بشكل مؤقت قبل التعاقد مع محمد جودة.

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ويستعد النجوم لمواجهة وادي دجلة في الجولة التاسعة من منافسات دوري المحترفين.

ويحتل نادي النجوم المركز الثامن عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط بعد مرور 8 جولات.

دوري المحترفين نادي النجوم
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