تشكيل مصر - سامي يخوض المباراة الدولية الأولى.. وفتوح أساسي ضد جيبوتي

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - مالاوي

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي لمواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشهد التشكيل الأساسي ظهور أحمد سامي الدولي الأول في عمر الـ 31 عاما.

كما يبدأ أحمد فتوح في التشكيل الأساسي ويجلس كل من محمود تريزيجيه وإمام عاشور ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد.

دكة البدلاء: محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفى فتحي - حسين الشحات.

ويستضيف منتخب مصر فريق جيبوتي في تمام السادسة مساء بافتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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