تشكيل مصر - سامي يخوض المباراة الدولية الأولى.. وفتوح أساسي ضد جيبوتي

مباشر تصفيات كأس العالم 2026 - مصر تواجه جيبوتي في بداية المشوار

مواعيد مباريات الخميس 16 نوفمبر.. مصر في تصفيات المونديال

مدير المنتخب الأولمبي يكشف سبب عدم لعب وديات في التوقف الدولي

هيثم حسن: لن ألعب في إمم إفريقيا لهذا السبب.. ولم أختر تمثيل مصر أو تونس

تغيير في الألوان.. تعرف على ملابس مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

مؤتمر مدرب جيبوتي: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وسنعاني ضد مصر

اختر تشكيل منتخب مصر ضد جيبوتي

بهدف قاتل.. زعلوك ينقذ مصر من الخسارة ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب