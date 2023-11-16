تشكيل جيبوتي - ثمانية أساسيين من أرتا سولار أمام منتخب مصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

منتخب جيبوتي

أعلن منتخب جيبوتي التشكيل الأساسي لمواجهة مصر في افتتاح منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

ويشهد التشكيل الأساسي ثمانية لاعبين من فريق أرتا سولار.

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وجاء تشكيل جيبوتي كالآتي:

حراسة المرمى: سولايت لويما

الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم

الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود

الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي

وكان أرتا سولار قد واجه الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدارلية الإفريقية.

وتأهل الزمالك بعد فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب.

ونجح الأبيض في تعويض خسارة الذهاب بهدفين دون مقابل ليتأهل لدور المجموعات.

تشكيل جيبوتي مصر أرتا سولار
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