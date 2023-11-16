وكيل جوندوجان يكشف حقيقة اقترابه من جالاتاسراي

كشف إلهان جوندوجان وكيل (إلكاي) لاعب وسط برشلونة، حقيقة اقتراب موكله من الانتقال لصفوف جالاتاسراي.

ويمتد عقد إلكاي جوندوجان مع برشلونة حتى صيف 2025.

وقال وكيل جوندوجان عبر "موندو ديبورتيفو": "الأخبار التي ظهرت في الإعلام هذه الأيام عن إلكاي لا تعكس الحقيقة".

وأوضح "لم أقابل أحدا من جالاتا سراي، لا أنا ولا إلكاي نستطيع أن نفهم كيف جاءت هذه الأخبار، اللاعب سعيد للغاية في برشلونة ويركز على ما يريد تحقيقه هناك".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت في وقت سابق نقلا عن وسائل إعلام تركية إلى أن جوندوجان يريد اللعب في جالاتا سراي ومستعد لبذل مجهود من أجل ذلك.

التقارير ذاتها أوضحت أن جالاتا سراي التقوا بجوندوغان في ميونيخ وتحدثوا حول الأمر.

جوندوجان انضم لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ33 عاما شارك مع بشرلونة خلال الموسم الحالي في 17 مباراة وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.