المحكمة الرياضية تخاطب اتحاد الكرة برفض دعوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلي بإفريقيا

خاطبت المحكمة الرياضية "كاس"، الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بدلا من بيراميدز.

وكان بيراميدز قد حقق المركز الثاني في مسابقة الدوري بالموسم قبل الماضي، ولكن اتحاد الكرة حدد الفرق المشاركة بنتائج الدور الأول بسبب تأخر انتهاء المسابقة.

وتقدم بيراميدز وقتها بشكوى للمحكمة الرياضية "كاس" بشأن أحقيته في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا بدلا من الأهلي.

وأفاد خطاب المحكمة الرياضية لاتحاد الكرة بعدم اختصاصه بالشكوى المقدمة من بيراميدز.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن القرار الصادر من اتحاد الكرة في 4 أكتوبر الماضي يخص الاتحاد المحلي.

وأشار الخطاب إلى أن بيراميدز سيتحمل 80% من التكاليف المالية بينما 20% يتحملها الاتحاد المصري.

وكان الأهلي قد شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي رغم حصوله على المركز الثالث في مسابقة الدوري.

ويأتي ذلك بسبب عدم انتهاء الدوري المصري قبل الوقت المحدد لإرسال الفرق المشاركة قاريا، مما دفع الاتحاد لإرسال أسماء الأندية وفقا لترتيب الدور الأول.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز، مصر في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.