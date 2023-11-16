ريليفو: ريال مدريد يفقد كامافينجا في 7 مباريات

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 14:58

كتب : FilGoal

حسين الشحات - إدواردو كامافينجا - ريال مدريد - الأهلي

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي ضربة موجعة بعد إصابة الفرنسي إدوارد كامافينجا.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كامافينجا تعرض لالتواء في الركبة أثناء التدريب مع منتخب بلاده.

وبحسب منصة "ريليفو" فإن كامافينجا سيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية عام 2023.

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وأوضحت أن ريال مدريد سيفقد كامافينجا خلال 7 مباريات على الأقل، منهم خمس مباريات في الدوري واثنتان في دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب كامافينجا عن ريال مدريد خلال مباريات: نابولي وغرناطة وفياريال على أرضه، وضد قادش وريال بيتيس ويونيون برلين وألافيس خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يستعيد ريال مدريد خدمات كامافينجا خلال مواجهة ريال مايوركا يوم 3 يناير 2024.

منتخب فرنسا قرر استعداء خيفرين تورام لاعب نيس لقائمة المنتخب بدلا من إدواردو كامافينجا.

وسبق للاعب صاحب الـ21 عاما ارتداء قميص منتخب فرنسا في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وضمن منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 إذ يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه هولندا واليونان.

ريال مدريد إدوارد كامافينجا
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