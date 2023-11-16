كرة يد - منتخب مصر يختار مواجهة غينيا في افتتاح أمم إفريقيا

استقر منتخب مصر لرجال كرة اليد على مواجهة غينيا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

ويقام لقاء الافتتاح يوم 19 من شهر يناير المقبل على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وكانت قد أسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024 وتضم منتخبات غينيا والكاميرون والكونغو.

وكشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، اختار مواجهة منتخب غينيا في افتتاح أمم إفريقيا.

إذ تمنح لوائح البطولة الحق لمنتخب مصر باعتباره مستضيف البطولة، اختيار المنتخب الذي سيواجهه في الافتتاح.

وستقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 في مصر.

وأوضح صلاح أن منتخب مصر سيلعب كل مبارياته على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

واستضاف منتخب مصر البطولة في 2022 وحصد اللقب بعدما فاز في النهائي على كاب فيردي بنتيجة 37-25.

وحصد منتخب مصر اللقب 8 مرات ويحمل آخر لقبين، فيما يتصدر منتخب تونس ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل النسخة المقبلة مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وتأهلت منتخبات مصر في القدم والطائرة إلى نهائيات الأولمبياد بالفعل، ويتبقى منتخب مصر لليد الذي حصد المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، بينما يمتلك منتخب مصر لكرة السلة فرصة عن طريق الملحق العالمي.

وجاءت نتائج قرعة أمم إفريقيا لليد كالآتي:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس