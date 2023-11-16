السهرة الرياضية - أحلام لاعبي كرة قدم من داخل مخيم لاجئين في "كباتن الزعتري"

مثل مصر منذ عامين في مهرجان صندانس السينمائي فيلم "كباتن الزعتري" ومن بعدها حظي بجولة ناجحة حول العالم من موسكو إلى الجونة.

فيلم "كباتن الزعتري"، تم تصويره علي مدار 6 سنوات، إضافة إلي عام كامل للإنتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل علي الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.

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