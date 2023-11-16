السهرة الرياضية - أحلام لاعبي كرة قدم من داخل مخيم لاجئين في "كباتن الزعتري"

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

كباتن الزعتري

مثل مصر منذ عامين في مهرجان صندانس السينمائي فيلم "كباتن الزعتري" ومن بعدها حظي بجولة ناجحة حول العالم من موسكو إلى الجونة.

فيلم "كباتن الزعتري"، تم تصويره علي مدار 6 سنوات، إضافة إلي عام كامل للإنتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل علي الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.

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