السهرة الرياضية - أحلام لاعبي كرة قدم من داخل مخيم لاجئين في "كباتن الزعتري"
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 13:02
كتب : FilGoal
مثل مصر منذ عامين في مهرجان صندانس السينمائي فيلم "كباتن الزعتري" ومن بعدها حظي بجولة ناجحة حول العالم من موسكو إلى الجونة.
فيلم "كباتن الزعتري"، تم تصويره علي مدار 6 سنوات، إضافة إلي عام كامل للإنتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل علي الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.
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