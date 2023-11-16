فرج عامر يكشف موقف سموحة من ضم موديست وكريستو.. وعرض من مارسيليا

كشف فرج عامر رئيس سموحة موقف ناديه من التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم الأهلي أو محمد الضاوي "كريستو" جناح الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

واعترف فرج عامر باستهداف سموحة للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من الأهلي خلال فترة يناير ولكن جميعهم من الشباب.

وكشف عامر عن وجود عرض من مارسيليا الفرنسي لضم دوكو دودو لاعب وسط الفريق صاحب الـ19 عاما.

وقال فرج عامر عبر قناة etc: "بالتأكيد موديست لديه العديد من المميزات لم نشاهدها بعد، أرى فقط أنه يعاني من بطء شديد وفي رأيي أهدر فرصة انتصار الأهلي على الجونة، ولا نفكر في ضمه لأسباب مالية وبدنية".

وشدد "غير صحيح أننا طلبنا التعاقد مع طاهر محمد، راتب لاعبي الأهلي مرتفع بالنسبة لنا في سموحة ولم أطلب مصطفى الزناري من الزمالك، وهدفنا دائما يكون التعاقد مع لاعبين أقل سنا".

وكشف فرج عامر "نستهدف لاعبا أو اثنين من الأهلي للتعاقد معهما في يناير من اللاعبين صغيري السن".

وتابع "صلاح محسن قدّم أفضل مستوياته مع سموحة ولكنه ليس من ضمن أهدافنا في الوقت الحالي".

وواصل رئيس سموحة "كنت أتمنى ضم محمد زعلوك في بداية الموسم الجاري وبالنسبة لي محمد الضاوي (كريستو) لاعب رائع جدا وإذا حصل على فرصة سيكون من أفضل لاعبين الدوري المصري".

وأوضح "خالد عبد الفتاح كان أفضل في سموحة لأنه يلعب في مركزه عكس الأهلي يشارك في أكثر من مركز بخلاف مركزه الأساسي كمدافع".

أما عن موقف لاعبيه من العروض فأجاب "هناك عروض للاعبين من سموحة للرحيل في يناير ولكن لن أتحدث عن تفاصيل حاليا، هناك من سيخرج إعارة وهناك من قد يدخل في صفقة تبادلية".

واختتم فرج عامر تصريحاته بالكشف عن عرض فرنسي قائلا: "نمتلك عرضا من مارسيليا الفرنسي لضم دوكو دودو والعرض بين 600 إلى 650 ألف يورو، وكنا نمتلك عرضا له من فريق أوكراني مقابل 750 ألف يورو ولكن والدته بسبب الحرب هناك عطلت الصفقة".

ويرتبط دوكو دودو بتعاقد مع سموحة حتى صيف 2026.

وكان FilGoal.com قد سبق وكشف في أغسطس الماضي عن تقدم ليون بعرض مقابل 500 ألف يورو قبل أن تتعطل الصفقة بسبب طريقة دفع الأمور المالية.

ولعب دودو ثلاث مباريات مع منتخب بنين الأول وكانت مشاركته الأولى في مارس الماضي.

وخاض دودو 30 مباراة مع سموحة في الموسم المنقضي بينما شارك في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم.