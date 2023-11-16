Gaming - جون منير يكشف تفاصيل التعاقد مع إنتر ميامي

كشف جون منير لاعب فريق الألعاب الإلكترونية في إنتر ميامي، تفاصيل وكواليس التعاقد مع النادي الأمريكي.

وأعلن نادي إنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التعاقد مع جون منير اللاعب المصري المحترف للعبة EAFC أو "فيفا" سابقا.

وقال جون منير عبر القناة "الأولى": "كنت لاعب حر بالموسم الماضي وبعد وصولي للتصنيف التاسع تلقيت عرضا للانضمام لإنتر ميامي. هدفي تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الأمريكي من أجل المشاركة في كأس العالم للعبة".

واضاف "أتمرن يوميا لمدة 5 ساعات وأستعين بمحترفين على غرار المباريات الودية في كرة القدم. الأمر ليس سهلا كما يتوقع البعض وأنها مجرد لعبة إلكترونية".

وأتم "الأمر في مصر تطور كثيرا ولكن نحتاج بعض الخطوات خاصة مع وجود مواهب تحتاج فقط للحصول على الفرصة".

النادي الأمريكي، كشف أن التعاقد مع جون منير جاء لمدة موسم واحد فقط -قابل للتجديد-.

وينافس نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للألعاب الإلكترونية EMLS.

جون منير يبلغ من العمر 19 عاما، ورغم ذلك فقد حقق العديد من إنجازاته، أوصلته إلى احتلال المركز التاسع في التصنيف العالمي للعبة فيفا 23.

كما سبق لـ جون منير بلوغ دور الـ16 في بطولة العالم للعبة FIFA23.

ويعرف جون منير باسم " K1John" في الألعاب الإلكترونية، إذ حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته.

جون صرح عبر موقع إنتر ميامي الرسمي عقب التوقيع قائلا: "لقد كان هدفي هو التوقيع مع نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى أتمكن من تمثيل أمريكا الشمالية".

وأضاف "أن يصبح هذا النادي هو نادي إنتر ميامي فكان ذلك بمثابة حلم تحول إلى حقيقة".

جون أكمل "يشرفني أن أمثل كل ما يمثله إنتر ميامي وأن أرتدي هذه الشارة. إن القدرة على المنافسة على أعلى مستوى في eMLS والمنافسة على للفوز بكأس eMLS والعودة إلى بطولة العالم هو أكثر ما أتطلع إليه هذا الموسم".

وأتم "وبالطبع مشاهدة مباراة الفريق الأول لفريق إنتر ميامي على ملعب DRV PNK سيكون أمرا مثيرا للاهتمام بالنسبة لي".

الآن سيكون جون منير على موعد مع محطة جديدة في مسيرته، لكن الأهم هو مزاملته فيها لـ ليونيل ميسي الذي طالما كان سببا في فوزه إلكترونيا، والآن سيصافحه يد بيد.