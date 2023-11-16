بدلا من كامافينجا المصاب.. استدعاء خيفرين تورام في قائمة منتخب فرنسا

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا استعداء خيفرين تورام لاعب نيس لقائمة المنتخب بدلا من إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.

خيفرين تورام النادي : نيس إدواردو كامافينجا النادي : ريال مدريد فرنسا

وكان كامافينجا لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا قد تعرض للإصابة في مران الديوك الذي أقيم أمس الأربعاء.

واضطر اللاعب الفرنسي لترك المران بعدما لم يستطع إكماله بسبب كدمة تعرض لها في الركبة.

وكشف حساب المنتخب الفرنسي أن كامافينجا يعاني من التواء في الركبة اليمنى.

لكن أوضح الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابرزيو رومانو أن الإصابة غير خطيرة لكن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة.

وسبق للاعب صاحب الـ21 عاما ارتداء قميص منتخب فرنسا في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وضمن منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 إذ يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه هولندا واليونان.