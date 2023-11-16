بنزيمة: السعودية بلدي الثاني.. ولم أحضر من أجل كرة القدم فقط

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

وصف الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة، السعودية ببلده الثاني بعد الترحيب الكبير الذي وجده على حد قوله.

وانضم بنزيمة لصفوف اتحاد جدة بداية الموسم الجاري قادما من ريال مدريد يف صفقة انتقال حر.

وقال بنزيمة في مؤتمر صحفي بالرياض: "السعودي بلدي الثاني. سعيد جدا بوجودي بين هذا الشعب العظيم والعاشق للرياضة، أنا لم أحضر من أجل ممارسة كرة القدم فقط، بل من أجل المشروع الرياضي الكبير ".

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وأضاف "في بداية حضوري إلى السعودية فوجئت بهذه المحبة والاستقبال الكبيرين أثناء وصولي، والترحيب الكبير من جمهور الاتحاد (اتحاد جدة)".

وشدد "نحن في فريق الاتحاد نملك جمهورا عاشقا، ويعد اللاعب رقم واحد، فهم ليسوا محبين فقط بل عاشقون، ويعطوننا الحماس، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم".

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة يوم 15 من الشهر ذاته.

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