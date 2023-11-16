دوري NBA - إيقاف درايموند جرين خمس مباريات بسبب مشادة جولدن ستيت ومينيسوتا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

مشادة بين درايموند جرين - رودي جوبير - NBA

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA إيقاف درايموند جرين لاعب جولدن ستيت لمدة خمس مباريات.

ويأتي ذلك بعد خنق جرين للاعب رودي جوبير خلال مواجهة جولدن ستيت أمام مينيسوتا.

وكشف أدريان ويناروفسكي صحفي ESPN المختص بأخبار الدوري الأمريكي لمحترفين كرة السلة، عن اتخاذ رابطة الدوري قرارها بإيقاف جرين لمدة خمس مباريات.

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ونشبت مشادة قوية بين العديد من اللاعبين خلال مباراة جولدن ستيت واريورز ومينيسوتا تمبرولفز في دوري NBA لكرة السلة الأمريكية.

وبعد دقيقة واحدة من المباراة نشبت مشادة بين كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

ما أدى إلى تدخل درايموند جرين لاعب جولدن ستيت وأمسك بـ رودي جوبير لاعب مينيسوتا من رقبته.

ليقرر حكام المباراة طرد الثلاثي جرين وكلاي تومسون ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

وأكمل جولدن ستيت المباراة دون الثنائي جرين وكلاي، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول ستيفن كيري الذي غاب بسبب الإصابة.

وانتهت المباراة في النهاية بفوز مينيسوتا بنتيجة 104-101.

جولدن ستيت NBA سلة
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