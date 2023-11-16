دوري المحترفين - حسام عبد العال مدير فني لـ غزل المحلة.. وعظيمة مستشار للنادي

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 10:33

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

أعلن نادي غزل المحلة تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد.

وكان غزل المحلة قد أعلن إقالة خالد عيد أمس الأربعاء ليصبح سابع المدربين الراحلين عن فريقه في دوري المحترفين.

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة وليد خليل، تعيين محمد عظيمة مستشارا فنيا للنادي.

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أما الجهاز الفني فبقيادة حسام عبد العال ويعاونه كلا من حسام عبد الجواد وأشرف شيحة مدربين، وناصر فاروق مدرب حراس مرمى وكل من وليد سليمان مخطط أحمال وأحمد حسين إخصائي تأهيل إصابات وميشيل ماجد محلل أداء وعمر سعد مدير شئون لاعبين.

ويحتل المحلة المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

وأصبح خالد عيد سابع الراحلين عن فريقه الموسم الجاري وهم كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

6- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

بروكسي لم يحسم أمر مديره الفني محمد حامد من الاستقالة والاتجاه للعمل الإداري بصفة رسمية.

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