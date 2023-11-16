مواعيد مباريات الخميس 16 نوفمبر.. مصر في تصفيات المونديال

يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي اليوم الخميس.

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تصفيات إفريقيا - كأس العالم

يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة بالجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويذاع اللقاء عبر قناتي أون تايم سبورتس وشبكة SSC.

وتضم المجموعة ستة منتخبات، يتأهل الأول مباشرة إلى كأس العالم بينما صاحب المركز الثاني لديه حظوظ أن يكون بين أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني لخوض ملحق إفريقيا قبل أن يصعد منتخب إفريقي وحيد لخوض ملحق عالمي آخر.

وتقام في تمام الثالثة عصرا مباراتين، إذ يحل منتخب جامبيا ضيفا على بوروندي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويستضيف منتخب بوتسوانا نظيره موزمبيق ضمن منافسات المجموعة السابعة.

أما منتخب الجزائر فيستضيف الصومال في تمام السادسة مساء ضمن منافسات نفس المجموعة السابعة.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب السودان نظيره توجو ضمن المجموعة الثانية ويذاع عبر شبكة SSC سبورتس 2.

كما يلعب منتخب نيجيريا أمام ليسوتو في تمام السادسة مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تصفيات أمم أوروبا

تستأنف منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بعدة مواجهات.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على قبرص في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يحل منتخب أسكتلندا ضيفا على جورجيا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتستضيف ليخنتشتاين منتخب البرتغال في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تصفيات أمريكا الجنوبية - كأس العالم

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره أوروجواي في تمام الثانية بعد منتصف الليل.

وفي نفس التوقيت يحل منتخب البرازيل ضيفا على كولومبيا ضمن نفس الجولة.

وختاما تستضيف تشيلي منتخب باراجواي في الثانية والنصف فجرا.

كرة سلة

تختتم منافسات دوري مرتبط السيدات بمواجهة جديدة بين فريقي الأهلي وسبورتنج في النهائي.

ويلعب فريق المرتبط تحت 18 عاما في الخامسة والنصف مساء بينما مواجهة السيدات في تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى.

وكان سبورتنج قد فاز في مواجهة الذهاب على مستوى السيدات أما الأهلي فانتصر بمواجهة المرتبط ليتأجل الحسم إلى الليلة.