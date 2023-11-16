مؤتمر علي ماهر: مروان حمدي مستبعد.. ولست راضيا عن وضع الفريق والمستوى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 00:27

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

كشف علي ماهر المدير الفني لـ المصري أن مروان حمدي مستبعد بعد ما بدر منه تجاه الجماهير في مباراة بيراميدز، وأوضح أنه ليس راضيا على أداء الفريق.

وأقام المصري مؤتمرا صحفيا لـ علي ماهر مع الصحفيين للإجابة على استفسارتهم منذ بداية الموسم الجاري بكل ما يخص الفريق.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي مع الصحفيين: "لست راضيا عن وضع الفريق والمستوى، ولدي هدف كبير مع المصري، فزنا في 3 مباريات متتالية ولا يوجد فريق فعل ذلك غير الأهلي".

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وأضاف "نعمل على بناء فريق قوي ينافس على البطولات وهذا يتطلب وقتا، وربما هناك استعجال لتحقيق الألقاب، وأعلم أن حلم كل بورسعيد تحقيق بطولة".

وأكمل "الجماهير سبب قوي في ظهور الفريق بقوة، ولا أريد أن يشعر لاعب الفريق بالقلق من الجماهير، ونحتاج للوقت من أجل تحقيق أمالهم".

وتابع "الدوري صعب ونحتاج للتدعيمات في يناير ولدينا مجلس قوي خلفنا".

وواصل "اتفقنا على قضاء الوقت بين بورسعيد والقاهرة، وأنا أحب بورسعيد".

وعن أزمة مروان حمدي أجاب: "مروان حمدي مستبعد وتم تغريمه مليون جنيه، وهناك أمور لا نقبلها نهائيا تجاه الجماهير".

واستدرك "كل ما يهمني أن يعمل اللاعب بشكل جيد، واختيار التشكيل يكون حسب ما يقدمه اللاعب، والدليل اللاعبين الأفارقة الشباب الذين ظهروا بشكل جيد مع الفريق".

وأردف "ندرس الخصم ونرسل للاعبين كل التفاصيل عبر تطبيق واتس آب".

وأكمل "الجهاز الفني بالكامل يجتمع قبل التدريبات، ولدينا في القاهرة عيادة علاجية عالمية واستشفاء على مستوى عالٍ. فكري مختلف، وليس مهما أن تشاهد مراوغة جميلة، أريد إيجابية في أسلوب اللعب".

وأتم "ليس لدي خلاف مع أي لاعب، وأحب كل اللاعبين ودائما طموحي كبير، لا يعني أن اللاعب الذي لا يشارك أن لدي مشكلة معه، وكل اللاعبين مهمين بالنسبة لي".

وخسر المصري مباراته الأخيرة ضد البنك الأهلي في الدوري بنتيجة 4-0.

وسيلتقي المصري مع إنبي في الجولة السابعة من الدوري في الأول من ديسمبر المقبل.

الدوري المصري المصري علي ماهر في الدوري
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