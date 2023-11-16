وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 00:15
كتب : حامد وجدي
كشف سيد مصطفى وكيل وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق حقيقة تنازل الأخير عن نصف مستحقاته مع نادي عجمان الإماراتي للعودة للمارد الأحمر.
وليد أزارو
النادي : عجمان
وقال سيد مصطفى لـFilGoal.com اليوم الخميس: "لم يتواصل وليد أزارو مع أي من مسؤولي الأهلي لبحث إمكانية عودته".
وواصل "أزارو يحترم تعاقده مع عجمان".
وعن الأنباء المثارة حول نية أزارو التنازل عن نصف مستحقاته للعودة إلى الأهلي قال: "وليد يحترم جماهير الأهلي وأنا لم أصرح بذلك لأنه كما قلت لم يتواصل الأهلي معنا من الأساس".
وأتم وكيل أزارو حديثه "أتمني من الجميع تحري الدقة في الحديث عن أزارو".
وكان سيد مصطفى كشف في تصريحات قبل عدة أسابيع أن بيراميدز هو النادي المصري الوحيد الذي استفسر عن موقف أزارو وتعاقده مع عجمان.
ويمتد تعاقد أزارو مع عجمان حتى نهاية الموسم الجاري.
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