هيثم حسن: لن ألعب في إمم إفريقيا لهذا السبب.. ولم أختر تمثيل مصر أو تونس

لا ينوي هيثم حسن لاعب فياريال المعار إلى سبورتنج خيخون المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 رغم امتلاكه فرصة لتمثيل مصر أو تونس.

هيثم حسن النادي : سبورتنج خيخون

وتحدث اللاعب ذو الجنسية الفرنسية والأصول المصرية التونسية لموقع "كوبي أستورياس" الإسباني قائلا: "أولويتي الآن هي سبورتنج".

وواصل "الآن أنا أركز مع سبورتنج، ولا أعرف إن كنت سأتخذ قراري قبل أمم إفريقيا".

وأكمل اللاعب صاحب الـ21 عاما "إن لعبت في أمم إفريقيا سأغيب لشهر عن سبورتنج وأولويتي هي الفريق ولدي مهمة معه ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وشدد هيثم حسن "هذا العام تركيزي منصب على سبورتنج وأريد تحقيق أهداف النادي وطموحاتي، إن ذهبت إلى البطولة سأغيب لعدة مباريات".

وعن هل اختار تمثيل مصر أو تونس أجاب "لم أقرر أي بلد سأمثله حتى الآن، مصر وتونس منتخبان كبيران في إفريقيا، عندما أذهب إلى إجازة فأشعر أنني في حالة جيدة في كليهما".

وأتم هيثم حسن حديثه "نرى إمكانية تأهلنا مع سبورتنج ممكنة، فإن لم نفكر في الأمر من سيفكر فيه؟ بدأنا بشكل جيد ولدينا مواهب في الفريق وجماهير جيدة وأجواء مميزة بين أعضاء المجموعة وإن استمررنا بتلك الطريقة فيمكن أن نحقق أشياء عظيمة، ولكننا مازلنا في الجولة 15 من الدوري".

وخلال الموسم الجاري خاض اللاعب الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر سجل هدفين وصنع أربعة في 15 مباراة مع فريق الرديف لسبورتنج خيخون.

ويحتل خيخون المركز الثالث بـ28 نقطة بفارق ست نقاط عن الصدارة.

ويتأهل للدوري أول فريقين في الترتيب وواحد من المراكز الثالث للسادس بعد إقامة مباريات ملحق.