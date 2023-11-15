هيثم حسن: لن ألعب في إمم إفريقيا لهذا السبب.. ولم أختر تمثيل مصر أو تونس

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

توقيع هيثم حسن لسبورتنج خيخون

لا ينوي هيثم حسن لاعب فياريال المعار إلى سبورتنج خيخون المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 رغم امتلاكه فرصة لتمثيل مصر أو تونس.

هيثم حسن

النادي : سبورتنج خيخون

وتحدث اللاعب ذو الجنسية الفرنسية والأصول المصرية التونسية لموقع "كوبي أستورياس" الإسباني قائلا: "أولويتي الآن هي سبورتنج".

وواصل "الآن أنا أركز مع سبورتنج، ولا أعرف إن كنت سأتخذ قراري قبل أمم إفريقيا".

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: ضحية جديدة؟ فلورينزي يخضع للتحقيقات بسبب المراهنات جاريث بيل يوجه نصيحة لـ بيلينجهام للنجاح في ريال مدريد كرة يد - مدرب مصر يكشف كواليس خطة الإعداد لكأس أمم إفريقيا

وأكمل اللاعب صاحب الـ21 عاما "إن لعبت في أمم إفريقيا سأغيب لشهر عن سبورتنج وأولويتي هي الفريق ولدي مهمة معه ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وشدد هيثم حسن "هذا العام تركيزي منصب على سبورتنج وأريد تحقيق أهداف النادي وطموحاتي، إن ذهبت إلى البطولة سأغيب لعدة مباريات".

وعن هل اختار تمثيل مصر أو تونس أجاب "لم أقرر أي بلد سأمثله حتى الآن، مصر وتونس منتخبان كبيران في إفريقيا، عندما أذهب إلى إجازة فأشعر أنني في حالة جيدة في كليهما".

وأتم هيثم حسن حديثه "نرى إمكانية تأهلنا مع سبورتنج ممكنة، فإن لم نفكر في الأمر من سيفكر فيه؟ بدأنا بشكل جيد ولدينا مواهب في الفريق وجماهير جيدة وأجواء مميزة بين أعضاء المجموعة وإن استمررنا بتلك الطريقة فيمكن أن نحقق أشياء عظيمة، ولكننا مازلنا في الجولة 15 من الدوري".

وخلال الموسم الجاري خاض اللاعب الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر سجل هدفين وصنع أربعة في 15 مباراة مع فريق الرديف لسبورتنج خيخون.

ويحتل خيخون المركز الثالث بـ28 نقطة بفارق ست نقاط عن الصدارة.

ويتأهل للدوري أول فريقين في الترتيب وواحد من المراكز الثالث للسادس بعد إقامة مباريات ملحق.

هيثم حسن تونس مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدير المنتخب الأولمبي يكشف سبب عدم لعب وديات في التوقف الدولي تغيير في الألوان.. تعرف على ملابس مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم مؤتمر مدرب جيبوتي: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وسنعاني ضد مصر اختر تشكيل منتخب مصر ضد جيبوتي بهدف قاتل.. زعلوك ينقذ مصر من الخسارة ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب مؤتمر فيتوريا: لست مهتما بنتائج تحقيقات.. وهذا موقف شيكابالا والسعيد انتهت بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (1)-(1) ليبيا مدرب سيراليون: سنلعب بقوة أمام مصر.. ولن أنسى هدفي في الزمالك
أخر الأخبار
مدير المنتخب الأولمبي يكشف سبب عدم لعب وديات في التوقف الدولي 7 دقيقة | منتخب مصر
مجموعة مصر - مباراة لم نشاهدها استمرت 3 ساعات.. تعادل سلبي بين إثيوبيا وسيراليون 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
هيثم حسن: لن ألعب في إمم إفريقيا لهذا السبب.. ولم أختر تمثيل مصر أو تونس 11 دقيقة | منتخب مصر
تقرير إيطالي: ضحية جديدة؟ فلورينزي يخضع للتحقيقات بسبب المراهنات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوجه نصيحة لـ بيلينجهام للنجاح في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - مدرب مصر يكشف كواليس خطة الإعداد لكأس أمم إفريقيا ساعة | كرة يد
إصابة كامافينجا في مران فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لتطوير وتحليل أداء الناشئين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 3 مؤتمر فيتوريا: فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية.. وانضمام لاعب الأهلي رسالة للجميع 4 سويلم: المسابقات ستتخذ القرار بشأن ما حدث من جمهور الأهلي في مباراة الجونة