جاريث بيل يوجه نصيحة لـ بيلينجهام للنجاح في ريال مدريد

وجه جاريث بيل لاعب ريال مدريد وقائد منتخب ويلز السابق نصيحة إلى جود بيلينجهام متوسط ميدان الفريق الملكي الحالي.

ونقل موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي تصريحات بيل التي قال خلالها: "أكبر نصيحة له هي أن يركز في اللعب في مدريد لأنه إن لم تلعب بتركيز عال وتتأثر بما يقال في وسائل الإعلام وتتحدث لهم فأنت في الأساس دمية".

وأردف "معظم الجلاكتيكوس يتصرفون بتلك الطريقة، إنهم يفعلون ما تريده الصحافة".

وتابع لاعب توتنام الأسبق "ربما هذا هو سبب تراجع مستواي قليلا، لم أكن أريد أن أفعل ذلك لكنني فقط أردت لعب كرة القدم ومن ثم العودة لمنزلي".

وأتم بيل "لقد أعاقني هذا الأمر قليلا وجعلهم يهاجمونني كثيرا، تحدث فقط بعد المباريات وتأكد من تحدثك باللغة الإسبانية فقط".

وقضى بيل تسع سنوات مع ريال مدريد تخللهم إعارة لناديه توتنام في موسم 2020-2021.

وعلى الرغم من تتويجه بـ15 بطولة رفقة ريال مدريد وتسجيله لـ106 هدف وصناعته لـ67 آخرين في 258 مباراة لكن بيل دائما ما كان يتعرض للانتقادات خاصة لعدم إجادته للغة الإسبانية.

وبدأ بيلينجهام مسيرته مع ريال مدريد الموسم الجاري بعد انضمامه له قادما من بروسيا دورتموند بأفضل شكل بعدما سجل 13 هدفا وصنع ثلاثة في 14 مباراة شارك فيها.