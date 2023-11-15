جاريث بيل يوجه نصيحة لـ بيلينجهام للنجاح في ريال مدريد

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 23:03

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

وجه جاريث بيل لاعب ريال مدريد وقائد منتخب ويلز السابق نصيحة إلى جود بيلينجهام متوسط ميدان الفريق الملكي الحالي.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

جاريث بيل

النادي : معتزل

ريال مدريد

ونقل موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي تصريحات بيل التي قال خلالها: "أكبر نصيحة له هي أن يركز في اللعب في مدريد لأنه إن لم تلعب بتركيز عال وتتأثر بما يقال في وسائل الإعلام وتتحدث لهم فأنت في الأساس دمية".

وأردف "معظم الجلاكتيكوس يتصرفون بتلك الطريقة، إنهم يفعلون ما تريده الصحافة".

أخبار متعلقة:
كرة يد - مدرب مصر يكشف كواليس خطة الإعداد لكأس أمم إفريقيا إصابة كامافينجا في مران فرنسا خبر في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لتطوير وتحليل أداء الناشئين

وتابع لاعب توتنام الأسبق "ربما هذا هو سبب تراجع مستواي قليلا، لم أكن أريد أن أفعل ذلك لكنني فقط أردت لعب كرة القدم ومن ثم العودة لمنزلي".

وأتم بيل "لقد أعاقني هذا الأمر قليلا وجعلهم يهاجمونني كثيرا، تحدث فقط بعد المباريات وتأكد من تحدثك باللغة الإسبانية فقط".

وقضى بيل تسع سنوات مع ريال مدريد تخللهم إعارة لناديه توتنام في موسم 2020-2021.

وعلى الرغم من تتويجه بـ15 بطولة رفقة ريال مدريد وتسجيله لـ106 هدف وصناعته لـ67 آخرين في 258 مباراة لكن بيل دائما ما كان يتعرض للانتقادات خاصة لعدم إجادته للغة الإسبانية.

وبدأ بيلينجهام مسيرته مع ريال مدريد الموسم الجاري بعد انضمامه له قادما من بروسيا دورتموند بأفضل شكل بعدما سجل 13 هدفا وصنع ثلاثة في 14 مباراة شارك فيها.

جاريث بيل ريال مدريد بيلينجهام
نرشح لكم
تقرير: برشلونة حدد سعر بيع رافينيا للأندية السعودية إل شيرينجيتو: مفاوضات متقدمة بين ريال مدريد وهالاند.. ومانشستر سيتي يرد موندو: محكمة برشلونة تقضي بمحاكمة داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي استبعاد بيلينجهام من منتخب إنجلترا بسبب الإصابة رودريجو: أريد اللعب مع مبابي.. وهذا موقفي من الانتقال للدوري الإنجليزي مارسيلينو يعود لتدريب فياريال ريليفو: ريال مدريد يريد التعاقد مع ديفيز.. ورئيس بايرن ميونيخ يرد رقم سلبي رغم الفوز.. ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ ألافيس
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: ضحية جديدة؟ فلورينزي يخضع للتحقيقات بسبب المراهنات 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوجه نصيحة لـ بيلينجهام للنجاح في ريال مدريد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - مدرب مصر يكشف كواليس خطة الإعداد لكأس أمم إفريقيا ساعة | كرة يد
إصابة كامافينجا في مران فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لتطوير وتحليل أداء الناشئين ساعة | الدوري المصري
كرة يد - إبراهيم المصري: منتخب مصر جاهز للفوز على أي منافس في أمم إفريقيا ساعة | كرة يد
تصفيات كأس العالم - الكونغو الديموقراطية تبدأ المشوار بالفوز على موريتانيا.. وتعادل سلبي أول 2 ساعة | الكرة الإفريقية
السابع في دوري المحترفين.. غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 مؤتمر فيتوريا: فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية.. وانضمام لاعب الأهلي رسالة للجميع