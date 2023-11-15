كرة يد - مدرب مصر يكشف كواليس خطة الإعداد لكأس أمم إفريقيا

كشف خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر عن تفاصيل خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال باستور عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نحترم كل منتخبات البطولة ولكن هدفنا هو حصد اللقب، ولدينا إصابات عديدة ونحاول تحضير البدائل قبل البطولة".

وأضاف "نحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن الفرق المنافسة لنا وأرى أن مجموعة مصر في البطولة جيدة".

وأردف "نحضر لكل الفرق من الآن لنكون جاهزين في البطولة وقت مواجهة أي خصم".

وشدد "الأهم هو متابعة اللاعبين العائدين من الإصابة وتحضير الشباب والبدلاء لهم وكان هذا هو الهدف من اللعب ضد ألمانيا وديا".

وأتم تصريحاته "الجزء الأول من التحضير لكأس الأمم سيكون في مصر وبدون المحترفين، وبعدها ستكتمل صفوف المنتخب ونسافر إلى الدنمارك لإقامة معسكر الإعداد والذي يتخلله 3 مباريات ودية ضد الدنمارك والنرويج وهولندا، ثم نعود لنكمل الإعداد في مصر ونلعب ودية أخيرة قبل البطولة".

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وستقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 في مصر.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس