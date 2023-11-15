إصابة كامافينجا في مران فرنسا

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد ويونيون برلين

أصيب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا في مران الديوك الذي أقيم اليوم الأربعاء.

إدواردو كامافينجا

النادي : ريال مدريد

فرنسا

واضطر اللاعب الفرنسي لترك المران بعدما لم يستطع إكماله بسبب كدمة تعرض لها في الركبة.

لكن أوضح الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابرزيو رومانو أن الإصابة غير خطيرة لكن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة.

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وسبق للاعب صاحب الـ21 عاما ارتداء قميص منتخب فرنسسا في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وضمن منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024 إذ يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقيه هولندا واليونان.

ريال مدريد فرنسا كامافينجا
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