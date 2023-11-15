خبر في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع شركة لتطوير وتحليل أداء الناشئين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 21:58

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

تعاقد نادي الإسماعيلي مع شركة خاصة لتطوير وتحليل أداء الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي تعاقد مع الشركة في ظل الرغبة في الاعتماد على قطاع الناشئين وتطوير أداءهم.

وستبدأ الشركة عملها خلال الأيام القادمة، بتواجدها وتحليلها لجميع مباراة الناشئين.

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وستعمل الشركة في بطولة المنطقة، أو دوري القطاعات والجمهورية.

ويعتمد الإسماعيلي الموسم الجاري على مجموعة كبيرة من قطاع الناشئين والشباب في ظل إيقاف القيد.

ويمتلك الدراويش في صفوف الفريق الأول 12 لاعبا من فرق الشباب بين 18 و22 عاما، أبرزهم إياد العسقلاني وعمرو الساعي ومروان حمدي وعبد الله السعيد ونادر فرج.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد مرور 6 جولات.

الإسماعيلي الدوري المصري قطاع ناشئين الإسماعيلي
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