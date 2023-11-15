كرة يد - إبراهيم المصري: منتخب مصر جاهز للفوز على أي منافس في أمم إفريقيا

شدد إبراهيم المصري لاعب منتخب مصر لكرة اليد على جاهزية الفراعنة للفوز على أي منافس خلال بطولة الأمم الإفريقية.

وقال المصري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منتخب مصر جاهز للفوز على أي خصم في كأس أمم إفريقيا لليد، ونحن الآن ضمن أفضل 6 منتخبات في العالم".

وأضاف "قبل كل مباراة الأفضلية تكون لنا ضد كل المنتخبات ولكننا نركز في الملعب فقط".

وأكمل "هدفنا هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي".

وواصل "أتمنى من الجمهور أن يملأ المدرجات في مباريات مصر بالبطولة خاصة في الأدوار النهائية لأن الجمهور دائما يضغط على الخصوم والحكام".

وأتم تصريحاته "شاهدنا في بطولة أمم إفريقيا عام 2019 في تونس كيف حضر الجمهور بقوة لمساعدة منتخب بلاده، ولذلك نريد من جمهورنا أن يحضر بكل قوة لدعمنا لأن ضغط الجمهور يتسبب في وقوع المنافسين في أخطاء".

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وستقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 في مصر.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس