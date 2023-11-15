السابع في دوري المحترفين.. غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد

أعلن غزل المحلة اليوم الأربعاء رسميا إقالة خالد عيد المدير الفني للفريق من منصبه.

وجاء بيان غزل المحلة الرسمي كالتالي:

غزل المحلة يتوجه بالشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه للنادي في الفترة الماضية.

يتقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية ، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

ويحتل المحلة المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

وأصبح خالد عيد سابع الراحلين عن فريقه الموسم الجاري وهم كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

6- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

بروكسي لم يحسم أمر مديره الفني محمد حامد من الاستقالة والاتجاه للعمل الإداري بصفة رسمية.