السابع في دوري المحترفين.. غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 21:31

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة - بيان رسمي

أعلن غزل المحلة اليوم الأربعاء رسميا إقالة خالد عيد المدير الفني للفريق من منصبه.

وجاء بيان غزل المحلة الرسمي كالتالي:

غزل المحلة يتوجه بالشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه للنادي في الفترة الماضية.

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يتقدم المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية ، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

ويحتل المحلة المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

وأصبح خالد عيد سابع الراحلين عن فريقه الموسم الجاري وهم كالتالي:

1- إقالة حسن عبد المنعم من تدريب النصر للتعدين وتعيين محمد شرف

2- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب النجوم وتعيين نادر السيد

3- استقالة حسام عبد العال من تدريب راية وتعيين محمد حليم

4- إقالة حمدي حمدان من أسوان وتعيين هشام زكريا

5- استقالة نادر السيد من تدريب النجوم وتعيين شاكر عبد العال مؤقتا

6- إقالة خالد عيد من تدريب غزل المحلة

بروكسي لم يحسم أمر مديره الفني محمد حامد من الاستقالة والاتجاه للعمل الإداري بصفة رسمية.

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