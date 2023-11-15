تغيير في الألوان.. تعرف على ملابس مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي عن الاستقرار على ألوان ملابس المنتخبين.

ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويرتدي منتخب مصر ملابسه المعتادة وهي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يغير منتخب جيبوتي ألوانه ويرتدي الطاقم الأخضر بالكامل بدلا من اللون الأساسي وهو الأبيض.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على استاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.

وبعد المباراة يسافر منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.