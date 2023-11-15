كرة يد - الفخراني: منتخب مصر هدفه الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

شدد هاني الفخراني المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد على أن الفراعنة هدفهم هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الفخراني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منتخب مصر هو بطل قارة إفريقيا في آخر بطولتين لكأس الأمم وهدفنا التتويج بالبطولة للمرة الثالثة".

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وأضاف "دائما ما نبدأ في بطولة أمم إفريقيا بهدوء ويستمر المستوى في التصاعد حتى نصل إلى النهاية".

وواصل "تونس في المجموعة المقابلة لنا وهذا أمر جيد".

وأكد "هدف منتخب مصر هو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس وأن تكون بطولة كأس الأمم خطوة جيدة للإعداد لها".

وأتم تصريحاته "في آخر معسكر لعبنا ضد ألمانيا مباراتين وديتين وكان الهدف هو اختبار الفريق في المستوى العالي من جديد وكذلك مشاركة العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة وعلى رأسهم يحيى خالد".

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وستقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 في مصر.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس

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