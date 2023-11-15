قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد 2024 - مصر تختار المجموعة الثانية.. وصراع عربي في الثالثة

أسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وستقام البطولة في الفترة من 19 وحتى 29 يناير 2024 في مصر.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس

واستضاف منتخب مصر اللقب في 2022 وفاز في النهائي على كاب فيردي بنتيجة 37-25.

وحصد منتخب مصر اللقب 8 مرات ويحمل آخر لقبين، فيما يتصدر منتخب تونس ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب.

ويتأهل بطل مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وتأهلت منتخبات مصر في القدم والطائرة إلى نهائيات الأولمبياد بالفعل، ويتبقى منتخب مصر لليد الذي حصد المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، بينما يمتلك منتخب مصر لكرة السلة فرصة عن طريق الملحق العالمي.