تساعد تقنية الفيديو والرسمية منها لن تباع.. الكشف عن كرة يورو 2024 "فوسبالليبي"

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 20:09

كتب : رامي جمال

كرة فوسبالليبي الخاصة ببطولة يورو 2024

أعلنت شركة "أديداس" اليوم الأربعاء رسميا عن الكرة الرسمية لبطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا في شهر يونيو المقبل.

وتحمل الكرة اسم "فوسبالليبي" وجاءت باللون الأبيض مع وجود خطوط سوداء وصفراء وحمراء وخضراء وبرتقالية.

وترمز تلك الألوان لفكرة أن ألمانيا بيئة مرحبة بالجميع مع الاحتفال بالتنوع بين جميع الحاضرين.

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وبعيدا عن اللون الأخضر والبرتغالي فبقية الألوان ترمز لعلم ألمانيا.

أما اسم الكرة "فوسبالليبي" فمع ترجمته للغة الألمانية فهو يرمز إلى كلمة "حب كرة القدم".

وتم إزاحة الستار عن الكرة في حفل أقيم في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين وهو معقل النهائي الذي سيقام في 14 يوليو المقبل.

وسيتم التبرع بنسبة 1% من عائد بيع الكرة إلى منظمة "ستريت فوتبول وورلد" التي أنشأها الإسباني خوان ماتا لدعم جمعيات كرة القدم الخيرية في جميع أنحاء العالم والتي تستخدم الرياضة كوسيلة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

ويشتمل تصميم الكرة كذلك لرسوم توضيحية لكل ملاعب البطولة والمدن المستضيفة للمسابقة.

وسيتواجد في داخل الكرة جهاز يسمى تقنية الكرة المتصلة وهو ما سيؤدي لمتابعة جميع حركاتها في الملعب ما يساعد الحكام في اتخاذ قراراتهم مع اللجوء لتقنية الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن "أديداس" أعلنت أن الكرة الرسمية التي تحتوي على تلك التقنية لن تكون متاحة للبيع أمام الجمهور، فيما ستباع نسخة أخرى بدون وجود تلك التكنولوجيا.

وسيتم دعم الغلاف الخارجي للكرة بواسطة تقنية "سي تي أر – كور" وهو مصمم خصيصا لتزعزي الدقة والاتساق وتسهيل اللعب السريع والدقيق مع ضمان الشكل الأمثل مع احتفاظها بالهواء.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الكرة في أوروبا ما يصل لـ150 يورو.

وستكون الكرة متاحة للبيع للجماهير بداية من اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023.

كرة فوسبالليبي يورو 2024
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