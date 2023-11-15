متحدث الزمالك: عقوبة فتوح وصبحي والزناري نهائية حتى الآن.. ولم يصل عروض للثلاثي

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن كواليس تعيينه في منصبه وكذلك مستجدات عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال سالم عبر قناة النهار: "مجلس الزمالك كلفني بمنصبي لنقل قرارات الإدارة إلى الجمهور والإعلام وتصحيح الخطأ التاريخي بأن يكون الزمالك مخترق إعلاميا".

وأضاف "كل ما يثار حول أسماء مدربين أجانب أو مصريين للزمالك ليس إلا من خيال أصحابها".

وواصل "مستحقات اللاعبين المتأخرة هي أولوية مجلس الإدارة وهذا أمر منطقي، ثم يأتي التجديد لنجوم الفريق، ثم فتح القيد ويكون مرتبط بإبرام صفقات وهذا هو الترتيب البديهي الذي يعمل عليه مجلس إدارة الزمالك".

وأردف "حتى الآن عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي هي عقوبة نهاية لأنها جاءت بعد تحقيقات وصدر بعدها قرار المجلس".

وأتم تصريحاته "لم يصل للزمالك أي عروض لـ فتوح والزناري وصبحي حتى الآن".

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

بالإضافة إلى اخطار اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالعقوبة الموقعة على اللاعبين.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وبعد ذلك أعلن الزمالك تجميد الثلاثي لحين التحقيق معه وعرضه للبيع.