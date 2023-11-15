مؤتمر سكالوني عن ميسي وإمكانية ضم لاعبين جدد لـ منتخب الأرجنتين

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 18:59

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الأوروجوياني فجر الجمعة المقبل، ثم البرازيل فجر الأربعاء المقبل.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الأوروجوياني فجر الجمعة المقبل، ثم البرازيل فجر الأربعاء المقبل.

وقال سكالوني عن مواجهة البرازيل: "أوروجواي ستكون مواجهة صعبة، وليس من المنطقي الحديث عن المباراة الثانية، نحن نفكر في المباراة الأولى ونخوض مباراة تلو الأخرى. البرازيل ستأتي في وقت لاحق، ليس من الصعب أن نجعل اللاعبين يفهمون أن المباراة المهمة قادمة".

وعن حضور ليونيل ميسي أجاب: "يسير بشكل جيد، وبعيدا عن أنه لعب مباراة واحدة خلال آخر 25 يوما، لكنه تدرب ويعمل بشكل جيد".

ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي التصفيات برصيد 3 أهداف بالتساوي مع الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز.

وواصل "مواجهة أوروجواي صعبة بسبب رغبة الفرق التي يدربها بييلسا وبسبب ثقافة الكرة في أوروجواي، لكن علينا أن نضع أسلوبنا، هذه هي الفكرة ونحدد طريقة لعبنا، ولا نغيرها، وإذا أردنا التغيير أو التعديل سنفعل ذلك، كما فعلنا دائما من قبل".

وعن استدعاء لاعبين آخرين للمنتخب أجاب: "أن تجلب لاعبا للمنتخب فهذا لأنك تحتاجه، في مركز لديك به مشكلة أو تريد تحسينه، وبما أن الفريق حاليا يسير في طريقه، من الصعب إضافة لاعبين جدد".

وشهدت قائمة التانجو استدعاء بابلو مافيو لاعب مايوركا الإسباني والذي سبق له تمثيل منتخبات إسبانيا للشباب، وكذلك فرانشيسكو أورتيجا لاعب أولمبياكوس اليوناني.

وأتم عن غياب أليخاندرو جارناتشو قائلا: "كل لاعب يريد أن يكون موجود، لكن هناك قرارات لابد من اتخاذها، وليس من السهل ضمه، هو لاعب نراقبه وسوف نواصل فعل ذلك".

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن أوروجواي والبرازيل بعد مرور 4 جولات على التصفيات اللاتينية.

الأرجنتين ليونيل سكالوني تصفيات كأس العالم 2026
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