دوري NBA - مشادة قوية في مباراة جولدن ستيت ومينيسوتا وطرد 3 لاعبين في أول دقيقة

نشبت مشادة قوية بين العديد من اللاعبين خلال مباراة جولدن ستيت واريورز ومينيسوتا تمبرولفز في دوري NBA لكرة السلة الأمريكية.

وبعد دقيقة واحدة من المباراة نشبت مشادة بين كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

ما أدى إلى تدخل درايموند جرين لاعب جولدن ستيت وأمسك بـ رودي جوبير لاعب مينيسوتا من رقبته.

ليقرر حكام المباراة طرد الثلاثي جرين وكلاي تومسون ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

وأكمل جولدن ستيت المباراة دون الثنائي جرين وكلاي، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول ستيفن كيري الذي غاب بسبب الإصابة.

وانتهت المباراة في النهاية بفوز مينيسوتا بنتيجة 104-101.

وشهدت المباراة تالق كارل أنتوني تاونز لاعب مينيسوتا الذي سجل 33 نقطة بينها 5 ثلاثيات.