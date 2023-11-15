اختر تشكيل منتخب مصر ضد جيبوتي

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفرييقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بملاقاة جيبوتي غدا الخميس في استاد القاهرة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - حسين الشحات.

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