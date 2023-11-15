معتمد جمال يشيد بسامسون أكينيولا.. ويكشف سبب مواجهة الهلال الليبي وديا

أشاد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك بالمباراة الودية التي خاضها الفريق ضد توت عنخ آمون اليوم الأربعاء كما امتدح سامسون أكينيولا لاعب النادي الأبيض.

وفاز الزمالك على توت عنخ آمون بهدفين دون رد وديا في ملعب النادي في ميت عقبة.

وتحدث معتمد جمال عقب المباراة قائلا إن المباراة كانت مفيدة لتجربة بعض اللاعبين الذين ابتعدوا عن المشاركة في الفترة الماضية.

كما أشاد معتمد جمال بما قدمه أكينيولا خلال المباراة قائلا: "اللاعب كان بعيدا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة لكنه اجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دورا كبيرا مع الفريق في الفترة المقبلة".

وعن مواجهة الهلال الليبي وديا الأحد المقبل قال معتمد جمال: "سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل لقاء أبو سليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستواه مع فريق أبو سليم الليبي قبل مواجهة الأخير في الكونفدرالية".

وأوضح المدير الفني المؤقت للزمالك بأنه طالب اللاعبين بالتركيز استعدادا للقاء أبوسليم الليبي، وحذرهم من الاستهتار بالمنافس.

وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في 26 نوفمبر الجاري في ملعب برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.