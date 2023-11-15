عبد الناصر محمد يستقيل من تدريب كفر الشيخ: اللاعبون تحملوا ما لا يتحمله بشر

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 17:45

كتب : رضا السنباطي

عبد الناصر محمد - كفر الشيخ

تقدم عبد الناصر محمد المدير الفني لكفر الشيخ باستقالته من منصبه اليوم الأربعاء.

جاء ذلك عقب تعادل كفر الشيخ مع نبروه إيجابيا بهدف لمثله وحصد الفريق لست نقاط من خمس مباريات خاضها في المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني (ب).

ويتصدر مركز شباب القزازين المجموعة برصيد 10 نقاط.

وفاز كفر الشيخ في مباراة وحيدة وتعادل مرتين وهُزم في ثلاث مباريات تحت قيادة عبد الناصر محمد.

وقال عبد الناصر محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أقدم اعتذاري عن الاستمرار مع نادي كفر الشيخ نظراً لكم الصعوبات التي يضعها رئيس النادي والتعنت الواضح في صرف المستحقات اللازمة للفريق من تغذية ومستحقات للاعبين وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه من الصرف على الفريق مناصفة مع الشركة الراعية ووضع العراقيل يوميا".

وأتم "هذا القرار اتخذته منذ فترة لكن احترامي لكلمتي وتقديري لرئيس الشركة الراعية مستر محمد حسين وجماهير كفر الشيخ أجلت تنفيذ القرار لبعد مباراة اليوم مهما كانت النتيجة وشكرا للجهاز المعاون واللاعبين الذين تحملوا مالا يتحمله بشر".

كفر الشيخ عبد الناصر محمد
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